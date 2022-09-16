﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Steel Dynamics net kârının üçüncü çeyrekte azalmasını bekliyor

Cuma, 16 Eylül 2022 09:53:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

Steel Dynamics, Inc. bu yılın üçüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 4,93-4,97$ aralığında olacağını belirtti. Şirket, devreye alınan Sinton Texas tesisinin maliyetleri hariç hisse başına düzenlenmiş kârının ise 5,33-5,37$ aralığında yer almasını beklediğini ifade etti.

Şirket bu yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 6,44$ kâr elde etmiş ve şirketin hisse başına düzenlenmiş kârı Sinton Texas tesisinin devreye alınmasına bağlı maliyetler hariç 6,73$ seviyesinde yer almıştı. Ayrıca hisse başına kârın ve hisse başına düzenlenmiş kârın bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde sırasıyla 4,85$ ve 4,96$ seviyelerinde olduğu bildirilmişti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Steel Dynamics’in çelik faaliyetlerinden elde ettiği kârın şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyede yer alması ancak yassı mamul faaliyetlerinden elde edilen kârlılığın düşmesine bağlı olarak ikinci çeyreğe kıyasla gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ortalama yassı mamul fiyatlarındaki düşüşün düşük hammadde maliyetlerini ve yüksek sevkiyatları dengeleyeceği söyleniyor.

Otomotiv, sanayi ve enerji sektörlerinin çelik talebinin ve bu sektörlerden yapılan alımların devam ettiğini söyleyen Steel Dynamics, sıcak sac fiyatlarının istikrar kazanmasını beklediğini ifade etti.

Öte yandan şirketin hurda geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği kârın, hurda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak ikinci çeyrekte kaydedilen seviyenin altında yer alması bekleniyor.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği kârın üçüncü çeyrekte, satış fiyatlarında meydana gelen artışla ve ortalama çelik girdi maliyetlerindeki düşüşle birlikte ikinci çeyreğe kıyasla yükselmesi bekleniyor. Konut dışı inşaat sektöründe faaliyetlerin güçlü seyrini sürdürmesi sonucunda tamamlanmamış siparişler rekor seviyeye ulaştı. Steel Dynamics, söz konusu verileri baz alarak ivmenin 2023 yılına kadar devam etmesini bekliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

Benzer Haber ve Analizler

Steel Dynamics ikinci çeyrekte rekor satış geliri ve net kâr elde etti

22 Tem | Çelik Haberler

Steel Dynamics kârının ikinci çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

17 Haz | Çelik Haberler

Steel Dynamics birinci çeyrekte 1,11 milyar $ net kâr elde etti

22 Nis | Çelik Haberler

Steel Dynamics kârının birinci çeyrekte yükselmesini bekliyor

18 Mar | Çelik Haberler

Steel Dynamics’in net kârı dördüncü çeyrekte ve 2021 yılının tamamında rekor seviyeye çıktı

26 Oca | Çelik Haberler

Steel Dynamics kârının dördüncü çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

17 Ara | Çelik Haberler

Steel Dynamics’in net kârı üçüncü çeyrekte rekor seviyeye çıktı

20 Eki | Çelik Haberler

Steel Dynamics kârının üçüncü çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

16 Eyl | Çelik Haberler

Steel Dynamics kârının ikinci çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

17 Haz | Çelik Haberler

Steel Dynamics birinci çeyrekte net kârını ikiye katladı

21 Nis | Çelik Haberler