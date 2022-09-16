Steel Dynamics net kârının üçüncü çeyrekte azalmasını bekliyor

Cuma, 16 Eylül 2022 09:53:51 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. bu yılın üçüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 4,93-4,97$ aralığında olacağını belirtti. Şirket, devreye alınan Sinton Texas tesisinin maliyetleri hariç hisse başına düzenlenmiş kârının ise 5,33-5,37$ aralığında yer almasını beklediğini ifade etti.

Şirket bu yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 6,44$ kâr elde etmiş ve şirketin hisse başına düzenlenmiş kârı Sinton Texas tesisinin devreye alınmasına bağlı maliyetler hariç 6,73$ seviyesinde yer almıştı. Ayrıca hisse başına kârın ve hisse başına düzenlenmiş kârın bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde sırasıyla 4,85$ ve 4,96$ seviyelerinde olduğu bildirilmişti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Steel Dynamics’in çelik faaliyetlerinden elde ettiği kârın şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyede yer alması ancak yassı mamul faaliyetlerinden elde edilen kârlılığın düşmesine bağlı olarak ikinci çeyreğe kıyasla gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ortalama yassı mamul fiyatlarındaki düşüşün düşük hammadde maliyetlerini ve yüksek sevkiyatları dengeleyeceği söyleniyor.

Otomotiv, sanayi ve enerji sektörlerinin çelik talebinin ve bu sektörlerden yapılan alımların devam ettiğini söyleyen Steel Dynamics, sıcak sac fiyatlarının istikrar kazanmasını beklediğini ifade etti.

Öte yandan şirketin hurda geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği kârın, hurda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak ikinci çeyrekte kaydedilen seviyenin altında yer alması bekleniyor.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği kârın üçüncü çeyrekte, satış fiyatlarında meydana gelen artışla ve ortalama çelik girdi maliyetlerindeki düşüşle birlikte ikinci çeyreğe kıyasla yükselmesi bekleniyor. Konut dışı inşaat sektöründe faaliyetlerin güçlü seyrini sürdürmesi sonucunda tamamlanmamış siparişler rekor seviyeye ulaştı. Steel Dynamics, söz konusu verileri baz alarak ivmenin 2023 yılına kadar devam etmesini bekliyor.