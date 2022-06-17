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Steel Dynamics kârının ikinci çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

Cuma, 17 Haziran 2022 09:58:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

Steel Dynamics, Inc. bu yılın ikinci çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 6,33-6,37$ aralığında olacağını belirtti. Şirket bu yılın birinci çeyreğinde hisse başına 5,71$, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde ise hisse başına 3,32$ kâr elde etmişti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Steel Dynamics’in çelik faaliyetlerinden elde ettiği kârın yüksek seviyelerde yer alması ancak yassı mamul faaliyetlerinden elde edilen kârlılığın düşmesine bağlı olarak birinci çeyreğe kıyasla gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ortalama yassı mamul fiyatlarındaki düşüşün yüksek yassı mamul sevkiyatlarını dengeleyeceği söyleniyor.

Uzun mamul talebinin güçlü seyrederek ortalama gerçekleşen satış fiyatlarını ve sevkiyatları destekleyeceğini söyleyen Steel Dynamics, sıcak sac fiyatlarındaki düşüşe rağmen otomotiv, inşaat ve sanayi sektörlerinin desteğiyle çelik talebinin güçlü seyrettiğini ve enerji sektörünün toparlanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan şirketin hurda geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği kârın, güçlü talebin sevkiyatları ve fiyatları desteklemesine bağlı olarak birinci çeyreğe kıyasla önemli bir artış göstermesi bekleniyor.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği kârın ikinci çeyrekte, rekor sevkiyatlar ve hafifçe artan fiyatların yüksek girdi maliyetlerini dengelemesiyle birlikte birinci çeyreğe kıyasla artması bekleniyor. Konut dışı inşaat sektöründe faaliyetlerin güçlü seyrini sürdürmesi sonucunda tamamlanmamış siparişler ve şirketin çelik üretimi için vadeli fiyatlandırması rekor seviyeye ulaştı. Steel Dynamics, söz konusu verileri baz alarak ivmenin 2023 yılına kadar devam etmesini bekliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

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