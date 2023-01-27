Steel Dynamics’in net kârı 2022 yılında yükseldi

Cuma, 27 Ocak 2023 10:17:52 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen 5,7 milyar $’a kıyasla 4,8 milyar $ değerinde net satış yaptığını ve net kârının üçüncü çeyrekte kaydedilen 918 milyon $’a kıyasla 635 milyon $ seviyesinde yer aldığını söyledi. 2021 yılının dördüncü çeyreğinde Steel Dynamics, 5,3 milyar $ değerinde net satış yapmış, net kârı ise 1,1 milyar $ olmuştu.

Steel Dynamics Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Yerel çelik talebi çoğunlukla inşaat, otomotiv, sanayi ve enerji sektörlerinin desteğiyle yıl boyunca güçlü bir seyir gösterdi. Çelik stokları yılın büyük bir kısmında şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyelerde yer aldı. Çelik sevkiyatlarımız 12,2 milyon ton seviyesinde yer alarak rekor kırdı ve bu sevkiyatlardan 3,1 milyar $ faaliyet kârı elde ettik. Konut dışı inşaat sektörünün güçlenmesi sonucunda 2022 yılında çelik sevkiyatlarımız 856.000 ton oldu ve faaliyet kârımız 2,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi,” açıklamasını yaptı.

Dördüncü çeyrekte şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği faaliyet kârı sevkiyatların düşmesi ve hammadde ile mamul arasındaki fiyat farkının azalmasıyla 178 milyon $ seviyesinde yer aldı. Hammadde maliyetlerindeki artışa bağlı olarak hammadde ile mamul arasındaki fiyat farkı azaldı. Çelik faaliyetleri için belirlenen dördüncü çeyrek şirket dışı satışlarının ortalama fiyatı bir önceki çeyreğe kıyasla 257$ düşüşle ton başına 1.124$ seviyesine geriledi. Şirketin ortalama hurda maliyeti üçüncü çeyreğe kıyasla 58$ azalarak ton başına 414$ seviyesine yer aldı.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği faaliyet kârı dördüncü çeyrekte 682 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Gerçekleşmiş satış fiyatlarının yatay seyri, çelik girdi maliyetlerinin düşmesi ve konut dışı inşaat sektöründen gelen istikrarlı talep çelik üretim faaliyetlerinden rekor kâr elde edilmesinde etkili oldu. Çelik sevkiyatları dördüncü çeyrekte 209.000 ton seviyesinde yer alarak güçlü seyrini korurken, 2023 yılına yönelik beklentilerin yüksek fiyatların ve tamamlanmayan siparişlerin uzamasının desteğiyle olumlu seyrettiği ifade edildi.

Steel Dynamics ayrıca yılın tamamında net kârının bir önceki yıl kaydedilen 3,2 milyar $’a kıyasla 3,9 milyar $ ve net satışlarının 18,4 milyar $’a kıyasla 22,3 milyar $ seviyelerinde yer aldığını da belirtti.

Görünüme ilişkin de bilgi veren Millett, “Kuzey Amerika’da çelik tüketiminin 2023 yılında artacağını düşünüyoruz. Düşük karbonlu yerel çelik ürünlerine olan talep beraberinde ithalatın azalması çelik fiyatlarını destekleyecek,” şeklinde konuştu.