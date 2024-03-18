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Steel Dynamics, Inc. ilk çeyrekte gelirinin artmasını bekliyor

Pazartesi, 18 Mart 2024 10:21:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Steel Dynamics, Inc. (SDI) bu yılın ilk çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 3,51-3,55$ aralığında olacağını belirtti. Şirket önceki çeyrekte hisse başına 2,61$, geçen yılın aynı çeyreğinde ise hisse başına 3,70$ kâr elde etmişti.

Şirket, ilk çeyrekte çelik segmentinden elde edilen kârın Sinton Texas tesisinin gösterdiği güçlü performans sayesinde sevkiyatlardaki artışa bağlı olarak önceki çeyreğe kıyasla çok daha fazla olacağını ifade etti. Şirket otomotiv, konut dışı inşaat, enerji ve sanayi sektörlerinden talep almaya devam ediyor.

SDI, şirketin çelik geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği kârın da fiyatlardaki ve tonajdaki artışa başı olarak yükselmesini bekliyor.

Öte yandan şirket, çelik üretim faaliyetlerinin, sevkiyatlar ve kâr marjı düştüğü için geçen yılın son çeyreğine kıyasla daha zayıf bir performans göstermesini ancak yine de normal seviyelerde kaydedilmesini bekliyor.

SDI’nin konut dışı inşaat segmentinden kazancı ise hem yüksek seviyelerde yer alan fiyatlara hem de 2024’ün üçüncü çeyreğine kadar sipariş verilmiş olmasına bağlı olarak güçlü kalacak. Bununla birlikte iç piyasada imalat faaliyetlerinin devam etmesi, ABD’nin güçlü altyapı programı ve sanayi projeleri de talebin önümüzdeki yıllarda güçlü bir seviyede yer alacağını gösteriyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

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