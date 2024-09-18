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Steel Dynamics üçüncü çeyrekte kâr, üretim ve satışlarda düşüş bekliyor

Çarşamba, 18 Eylül 2024 13:39:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD merkezli çelik üreticisi Steel Dynamics, Inc. (SDI), bu yılın üçüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 1,94-1,98$ aralığında olacağını belirtti. Şirket yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 2,72$, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise hisse başına 3,47$ kâr elde etmişti.

Şirket, %80’i kontratlara bağlı olan ve fiyat değişimlerini geriden takip eden yassı mamul segmentinde ortalama fiyatların düşmesine bağlı olarak, üçüncü çeyrekte çelik faaliyetlerinden elde edeceği kârın ikinci çeyreğe kıyasla büyük ölçüde azalacağını ifade etti. Yassı mamul fiyatları yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyrederken çelik talebinde değişiklik olmadı. SDI, tonajların yatay seyretmesi fiyatlardaki düşüşü dengelediği için geri dönüştürme faaliyetlerinden aldığı sonucun ikinci çeyreğe benzer bir seviyede kaydedilmesini bekliyor.

Bununla birlikte şirket, üretim faaliyetlerinin fiyatlarda hafif bir düşüş beklendiği için ikinci çeyreğe kıyasla düşebileceğini belirtti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

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