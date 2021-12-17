Steel Dynamics kârının dördüncü çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

Cuma, 17 Aralık 2021 09:39:06 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. bu yılın dördüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 5,46-5,50$ aralığında olacağını belirtti. Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde, hisse başına 4,85$, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde ise hisse başına 0,89$ kâr elde etmişti.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde, Steel Dynamics’in çelik faaliyetlerinden elde edilen kârlılığın, güçlü çelik talebiyle ve tüm birimlerde, hammadde ve mamul fiyatları arasındaki fiyat farkının çok fazla olmasının mevsimsel olarak düşen çelik sevkiyatlarını dengelemesiyle birlikte üçüncü çeyrekte kaydedilene kıyasla rekor kırarak çok yüksek seviyelerde yer alması bekleniyor. Ayrıca, yerel çelik talebinin, otomotiv, inşaat ve sanayi sektörlerinin ivmeyi artırmasıyla birlikte güçlü seyredeceği belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin tüm çelik faaliyetlerinde, çelik sevkiyatlarının artması bekleniyor. Ayrıca, yerel çelik talebinin, otomotiv, inşaat ve sanayi sektörlerinin ivmeyi artırmasıyla birlikte güçlü seyredeceği belirtildi. Yassı mamul stoklarının şu zamana kadarki en düşük seviyelerde yer almaya devam etmesine ve güçlü talep çelik satış fiyatlarını desteklemesine bağlı olarak siparişler de güçlü seyretmeye devam ediyor. Söz konusu ivmenin devam ederek, dördüncü çeyrekte, sonuçların daha da güçlü olmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan, şirketin hurda geri dönüşüm faaliyetlerinden elde edilen kârlılığın, satış fiyatlarının düşmesine rağmen kâr marjlarının düşük sevkiyatları dengelemesine bağlı olarak üçüncü çeyrekteki sonuçlarla örtüşmesi bekleniyor. Yerel üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun, dördüncü çeyrekte, bakım çalışmaları yapmayı planlaması nedeniyle hurda talebinin de düştüğü öğrenildi.

Şirketin, çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği kârın, dördüncü çeyrekte, yüksek fiyatların ve söz konusu çeyrekteki rekor sevkiyatların, yüksek girdi maliyetlerini dengelemesiyle birlikte bir önceki çeyreğe kıyasla 1,5-2 kat daha yüksek olması bekleniyor. Konut dışı inşaat sektöründe faaliyetlerin güçlü seyretmesi, tamamlanmamış siparişlerin ve şirketin çelik üretimi için vadeli fiyatlandırmasının rekor seviyeye ulaşmasıyla sonuçlanacak. Steel Dynamics, söz konusu verileri baz alarak, ivmenin 2022 yılında da devam etmesini bekliyor.