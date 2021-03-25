SSAB, LKAB ve Vattenfall dünyanın ilk fosilsiz sünger demir tesisini kuracak

Perşembe, 25 Mart 2021 12:01:39 (GMT+3) | İstanbul

İsveç’in vasıflı çelik üreticisi SSAB, demir cevheri üreticisi LKAB ve elektrik şirketi Vattenfall, fosilsiz çelik ortaklığı HYBRIT’in bir parçası olarak İsveç’in kuzeyindeki Gällivare’de dünyanın ilk fosilsiz sünger demir üretim tesisini kurarak fosilsiz çelik üretimini sanayileştirmeye başlayacak.

Sanayileşmenin, 2026 yılında 1,3 milyon mt kapasiteli fosilsiz sünger demir pilot tesisiyle başlaması planlanıyor. Pilot tesisi demir pelet üretimiyle entegre edilecek ve LKAB’nin geçiş planının bir parçası olacak. Hedef, SSAB ve diğer şirketlere fosilsiz çelik için hammadde tedarik edebilmek amacıyla sünger demir üretimini 2030 yılına kadar 2,7 milyon mt’a çıkarmak.

Gällivare, LKAB’nin madencilik üretim ve işleme tesislerinin yakınında bulunuyor. İşlem sırasında halihazırda sıcak olan demir cevheri peletinin kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayacak. Konumun Vattenfall’da üretilen fosilsiz elektriğe erişimi de kolay.

SSAB, “LKAB’nin stratejisi ve ortaklığıyla HYBRIT’in hızlanmasının ardından, SSAB şimdi Luleå’da planlanandan daha hızlı bir şekilde fosilsiz çelik üretimine geçmenin ön koşullarını keşfedecek. 2025 yılında Oxelösund’u yenilemeyi ve 2026 yılında fosilsiz çeliği piyasaya süren ilk girişim olma hedefimiz sürüyor,” dedi.