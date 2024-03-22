SSAB dünyanın ilk karbonsuz ticari çelik tozunu geliştirdi

Cuma, 22 Mart 2024 14:02:35 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, SSAB Zero® markası altındaki geri dönüştürülmüş çeliğini kullanılarak ürettiği dünyanın ilk karbonsuz ticari çelik tozunu tanıttı. Söz konusu ürün, müşterilerin tasarımlarını karbon salımına sebep olmadan üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretmelerine olanak tanıyacak.

Yapılan açıklamada, karbonsuz ticari çelik toz sayesinde üç boyutlu yazıcılarda yüksek dayanımlı ve hafif çelik ürünleri üretilebileceği ifade edildi. Üç boyutlu yazıcılarda üretilen çelik ürünlerinin karbon ayak izinin yüksek olduğu biliniyor. Ancak SSAB’nin karbonsuz çeliği yenilenebilir enerji kullanarak toz haline getirmesi, çelik üretiminden kaynaklı karbon salımını neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

SSAB Toz Teknolojisi Departmanı Başkanı Jesper Vang, “Üç boyutlu yazıcılarda yüksek dayanımlı çelik bileşenlerin üretilmesi, kullanılan hammadde miktarının ve ağırlığın azaltılmasının yanında nihai ürünün işlevselliğinin artırılmasına da yardımcı olacak. Bu durum özellikle otomotiv ve ağır makine gibi ağırlıktan tasarruf etmeye, performansını artırmaya ve karbon ayak izini azaltmaya çalışan sektörler açısından önemli,” açıklamalarını yaptı.