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S&P Metalloinvest’in görünümünü pozitiften durağana çevirdi, kredi notunu yükseltti

Perşembe, 23 Eylül 2021 11:45:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, küresel kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) şirketin görünümünü pozitiften durağana çevirdiğini ve BB+ olan uzun vadeli kredi notunu BBB- seviyesine yükselttiğini açıkladı.

S&P tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Metalloinvest’in kredi notundaki değişiklik, şirketin mali politikasına olan bağlılığının ve borçlarını azaltması ile rekabetçi maliyet durumu konusunda devam eden çabalarıyla desteklenen güçlü kredi ölçütlerinin sonucu oldu.

Durağan görünüm, Rusya’da demir cevheri fiyatlarında beklenen düşüşe ve artan madencilik vergilerine rağmen, S&P’nin 2021-22 mali yılında şirketin kredi metriklerinin güçlü seyretmesini beklemesinden kaynaklanıyor. S&P, şirketin pozitif serbest nakit akışı yaratacağını ve borçlarında büyük bir artıştan kaçınmak için sermaye giderlerine yönelik esnekliği sürdüreceğini tahmin ediyor. S&P, olağanüstü sektör koşulları nedeniyle 2021 yılında şirketin AVFÖK’ünün rekor seviyede yer almasını bekliyor.


Etiketler: Rusya  BDT  Metalloinvest  |  benzer haberler »


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