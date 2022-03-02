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Metalloinvest AB’nin yaptırımlarının şimdilik kendisini etkileyeceğini düşünmüyor

Çarşamba, 02 Mart 2022 11:34:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli cevher ve HBI üreticisi Metalloinvest AB’nin 28 Şubat’ta birçok Rus iş adamı ve girişimcinin de aralarında bulunduğu kişilere karşı açıkladığı yaptırımlar listesinde Alisher Usmanov’un da bulunmasının şirketin faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti. Metalloinvest faaliyetlerine her zamanki gibi devam ettiğini, çalışanlarına ve iş ortaklarına olan yükümlülükleri yerine getirdiğini bildirdi.

Metalloinvest, Usmanov’un USM Group’un ana şirketinin %50’sinden daha az hissesine sahip olduğunu bu yüzden de grubun şirketleri üzerinde bir kontrol hakkı bulunmadığını ifade etti. Usmanov’un AB’nin yaptırım listesinde olmasının söz konusu yaptırımların USM şirketlerini de etkilemesi anlamına gelmediği belirtildi.

Yine de piyasa gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor, Rusya’dan yapılan ticaret ise alıcıların Rus bankalarının SWIFT dışında kalması sonucu ödeme sorunlarıyla karşılaşma riskini almak istememesi sebebiyle halihazırda durdu.


Etiketler: çelik üretimi  Metalloinvest  Rusya  BDT  |  benzer haberler »

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