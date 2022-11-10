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Metalloinvest ve TGC-1 karbonsuz enerji konusunda iş birliği yapacak

Perşembe, 10 Kasım 2022 13:58:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli demir cevheri üreticisi Metalloinvest Rus elektrik üretim şirketi TGC-1 ile yeşil enerji üretimi ve tedarikine yönelik uzun vadeli iş birliğinin geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Alexei Kushnarev, “2021 yılında şirketin toplam karbon emisyonu %19 azaldı. Mevcut koşullarda ürünlerimizin karbon ayak izini daha da azaltmak için iklim stratejimize bağlı kalmaya devam ediyoruz. TGC-1 ile yapılan anlaşma, düşük karbonlu elektriğin tesislerimizin tüketimindeki payını %60’a kadar artıracak,” dedi.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Üretim Metalloinvest 

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