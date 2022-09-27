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OEMK ürün portföyünü genişletmek ve uzun mamul kalitesini iyileştirmek için yatırım yaptı

Salı, 27 Eylül 2022 12:29:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest'in bağlı kuruluşu OEMK, 1 No’lu profil haddehanesinde ürettiği sıcak haddelenmiş yuvarlak ve kare çeliğin içinde ve yüzeyindeki sorunları tespit etmek ve söz konusu ürünleri düzleştirmek için ekipman kurulumuna başladı.

Şirket ürün portföyünü genişletmek ve uzun mamul kalitesini iyileştirmek için 1,5 milyar RUB’dan (25,73 milyon $) fazla yatırım yaptı.

Düzleştirme hatları haddelenmiş çelik için metretül başında 1 mm’lik kusursuz düzleştirme işlemi yapacak.

OEMK Genel Müdürü Krill Chernov, “Artık tesis, müşterilerin talebi doğrultusunda presleme işlemi için hem yuvarlak hem de kare çelik üretebilecek. Ayrıca üretim zincirinin optimize edilmesi ürün maliyetlerimiz üzerinde olumlu bir etki yaratacak,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Uzun Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Metalloinvest 

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