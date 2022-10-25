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South32’nin metalürjik kömür üretimi 2022-23 mali yılının birinci çeyreğinde düştü

Salı, 25 Ekim 2022 10:19:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’da bulunan Illawarra Metallurgical Coal varlığıyla küresel birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32, bu yıl 30 Eylül tarihinde sona eren birinci çeyreğe ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin metalürjik kömür üretimi çeyreklik bazda %7,9 ve yıllık %19,1 düşüşle 1,27 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte South32’nin metalürjik kömür satışları çeyreklik bazda %24,6 ve yıllık %20,1 artışla 1,19 milyon mt oldu.

Birinci çeyrekte South32’nin toplam kömür üretimi yıllık %15,4 düşüş ve geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %0,6 artışla 1,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte Dendrobium madenindeki üretim artışı, Appin madenindeki üretim düşüşüyle dengelendi. Birinci çeyrekte South32’nin toplam kömür satışları yıllık %18,2 ve çeyreklik bazda %26 düşüşle 1,39 milyon mt oldu.

Şirketin 2022-23 mali yılına ilişkin üretim tahmini birinci çeyrekte Appin madenindeki uzunayağın tamamlanma süresinin uzamasının etkisiyle %5 düşüşle 7 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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