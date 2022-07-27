South32’nin metalürjik kömür üretimi 2021-22 mali yılında %7,4 düştü

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 10:51:06 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’da bulunan Illawarra Metallurgical Coal varlığıyla küresel birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32, bu yıl 30 Haziran tarihinde sona eren dördüncü çeyrek ve 2021-22 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte şirketin metalürjik kömür üretimi olumsuz hava koşulları ve pandemiye bağlı kısıtlamalar nedeniyle çeyreklik bazda %11,5 düşüş ve yıllık %2,9 artışla 1,38 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte South32’nin metalürjik kömür satışları çeyreklik bazda %17 ve yıllık %16,1 artışla 1,58 milyon mt oldu.

Yılın tamamında South32 yıllık %7,4 düşüşle 5,71 milyon mt metalürjik kömür üretti. Üretimdeki düşüş Dendrobium madenindeki uzunayağın tamamlanmasından kaynaklandı. Öte yandan söz konusu dönemde şirketin metalürjik kömür satışları yıllık %4,1 düşüşle 5,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.