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South32’nin 2023-24 mali yılına ilişkin üretim tahmini aynı kaldı

Salı, 23 Ocak 2024 12:24:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’da bulunan Illawarra Metallurgical Coal varlığıyla küresel birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32, 2023-24 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin metalürjik kömür üretimi yıllık %35,1 düşüşle 1,78 milyon mt olurken, metalürjik kömür satışları yıllık %34,3 düşüşle 1,76 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İlk yarıda South32’nin toplam kömür üretimi Appin ve Dendrobium madenlerindeki çalışmaların tamamlanması nedeniyle yıllık %38,6 düşüşle 2,04 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, toplam kömür satışları yıllık %34,2 düşüşle 2,09 milyon mt oldu.

Şirketin 2022-23 mali yılına ilişkin üretim tahmini değişiklik göstermeyerek ikinci yarıda daha fazla üretim görülmek üzere 5 milyon mt seviyesinde yer almaya devam etti.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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