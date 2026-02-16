 |  Giriş 
Peabody Energy sekiz yıllık aranın ardından Centurion kömür madeninde üretime başladı

Pazartesi, 16 Şubat 2026 16:26:14 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli kömür üreticisi Peabody Energy, Avustralya’daki Centurion birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü madeninde uzunayak madenciliği faaliyetlerini sekiz yıllık aranın ardından planlanandan yaklaşık iki ay önce yeniden başlattığını duyurdu. Şirket, madende meydana gelen yangın nedeniyle 2018 yılının Eylül ayında buradaki faaliyetlerini durdurmuştu.

Peabody Energy, Centurion’da 2026 yılında 3,5 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretmeyi ve üretimini 2028 yılına kadar 4,7 milyon mt seviyesine çıkarmayı planladığını belirtti.

Koklaşabilir taş kömürü portföyünde stratejik rol

Uzunayak operasyonlarının başlamasının şirket için önemli bir gelişme olduğu ifade edildi. Bu adımın, Peabody’nin koklaşabilir taş kömürü portföyünü güçlendireceği ve kârlılığını iyileştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Şirkete göre Centurion madeni, önümüzdeki yıllarda müşteri talebinin karşılanmasında kilit bir rol üstlenecek ve yüksek talep gören birinci kalite koklaşabilir kömürünün tedarikinde önemli bir varlık olacak.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

