Anglo American, Jellinbah kömür madenlerindeki hissesinin satışını tamamladı

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Avustralya’daki Jellinbah East ve Lake Vermont kömür madenlerinde %70 hissesi olan Jellinbah Group’taki %33,3 hissesinin 1,6 milyar Avustralya dolar karşılığında Zashvin Pty Ltd’ye devrini tamamladığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirketler, geçtiğimiz yılın Kasım ayında hisse satışı konusunda anlaşmaya varmıştı. Anglo American, bakır ve birinci kalite demir cevheri üretim faaliyetlerine odaklanma planı kapsamında Avustralya’daki kömür madenlerini elden çıkarıyor.

Hisse satışında Anglo American’ın Jellinbah madenlerini işletmemesi ve madenlerden elde edilen ürünleri satmamasının rol oynadığı ifade edildi.