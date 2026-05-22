Anglo American 3,88 milyar $ değerindeki satışla Avustralya'daki koklaşabilir taş kömürü faaliyetlerinden çıkıyor

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Teck Resources ile planladığı birleşme öncesinde portföyünü yeniden şekillendirme yönünde önemli bir adım daha atarak Avustralya’daki koklaşabilir kömür faaliyetlerini özel madencilik grubu Dhilmar Limited’e toplam 3,875 milyar $’a varan nakit gelir karşılığında satmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre Anglo American’ın koklaşabilir taş kömürü faaliyetlerini tamamen durdurmasını sağlayacak işlem, tamamlanma aşamasında 2,3 milyar $ tutarında peşin ödeme ve 1,575 milyar $’a varan fiyata bağlı ek ödeme içerirken, şirket elde edilecek gelirin net borcun azaltılması için kullanılacağını belirtti. Jellinbah madenindeki payının daha önce yaklaşık 1 milyar $’a satılmasının ardından son anlaşmayla birlikte Anglo American’ın koklaşabilir kömür segmentinden çıkışından elde edeceği toplam nakit gelir 4,9 milyar $’a ulaşabilecek.

Rekabet ve düzenleyici kurum onayları ile ön alım hakkı düzenlemeleri dahil olmak üzere olağan koşullara tabi olan bağlantının 2027 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması beklenirken, peşin ödeme tutarı normal kapanış düzeltmelerine tabi olacak.

Anglo American CEO’su Duncan Wanblad, anlaşmanın hem Avustralya’daki varlıkların kalitesini ortaya koyduğunu ifade ederken, Dhilmar yönetiminin Güneydoğu Asya ve Kanada’daki koklaşabilir kömür varlıkları da dahil olmak üzere büyük madencilik operasyonlarında önemli deneyime sahip olduğunu belirtti. Wanblad iki şirketin sorunsuz bir geçiş sürecini desteklemek amacıyla çalışanlar, yerel topluluklar, hükümet yetkilileri, müşteriler ve diğer iş ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışacağını da ekledi.

Satış kapsamındaki Avustralya portföyü, Anglo American’ın Moranbah North ve Grosvenor’daki payı başta olmak üzere Capcoal, Roper Creek, Dawson, Dawson South, Dawson South Exploration, Theodore South ve Moranbah South gibi Queensland’deki çeşitli ortak maden girişimlerdeki paylarını içeriyor.

Bununla birlikte Anglo American, Peabody’nin aynı koklaşabilir taş kömürü portföyünü satın almayı kabul ettiği Kasım 2024 tarihli anlaşmaya ilişkin tahkim sürecine devam edeceğini belirtirken, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Peabody’nin söz konusu anlaşmayı feshetme gerekçesi olarak gösterdiği Moranbah North olayının önemli olumsuz değişiklik teşkil etmediği yönündeki görüşünü koruduğunu ifade etti.