Avustralya metalürjik kömür ihracatının 2025-26 mali yılında artacağını öngörüyor

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik rapora göre Avustralya’nın metalürjik kömür ihracat gelirinin fiyatlardaki düşüşe bağlı olarak 2029-30 mali yılına kadar 2023-24 mali yılında kaydedilen 56 milyar Avustralya dolarına kıyasla 33 milyar Avustralya doları seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları, Ekim ayında yatay seyre geçmeden önce 2024 yılının ilk üç çeyreğinde düşüş gösterdi ve 2024 yılında ortalama 244$/mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşte çoğunlukla spot kargolara olan talebin azalması rol oynadı. Avustralya spot piyasasındaki marjinal alıcı Çin olduğu için Çinli çelik üreticilerinin 2024 yılında zarar açıklaması fiyatları olumsuz etkiledi. Olumsuz beklentiler bu yıl da devam etti ve fiyatlar sene başından bu yana çoğunlukla 200$/mt seviyesinin altında yer aldı. Yeni madenlerin devreye alınmasıyla Avustralya’nın metalürjik kömür ihracatının 2027-28 mali yılında 174 milyon mt’a ulaşması bekleniyor. Böylelikle ihracatçıların, Çinli yerel tedarikçilerin pazar payının küçük bir kısmını ele geçireceği tahmin ediliyor.

Avustralya çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatının bu yıl 2024 yılında kaydedilen tahmini 238$/mt’a kıyasla 198$/mt seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Ayrıca 2025-26 mali yılında Avustralya’nın metalürjik kömür ihracatının, 2024-25 mali yılında kaydedilen tahmini 156 milyon mt’a kıyasla 163 milyon mt’a yükselmesi bekleniyor.