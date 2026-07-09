Avustralya 2031’e kadar metalurjik kömür fiyatlarında istikrar ve ihracatında artış bekliyor

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik rapora göre Avustralya, 2025-26 mali yılında 147 milyon mt metalurjik kömür ihraç ederek dünyanın en büyük metalurjik kömür ihracatçısı olmayı sürdürdü ve üretimin %95’inden fazlası ihraç edildi.

Metalurjik kömür fiyatlarının 2031 yılına kadar reel bazda büyük ölçüde istikrarlı kalması beklenirken, büyük madenlerde üretimin artmasıyla Avustralya’nın ihracat hacminin yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi. Buna karşın nispeten istikrarlı fiyatlara rağmen ihracat gelirlerinin 2031’e kadar kademeli olarak gerilemesinin beklendiği dile getirildi.

Hindistan Çin’deki zayıf talebi dengeliyor

Raporda küresel metalurjik kömür ticaretinin 2025 yılında küresel çelik üretimindeki zayıflamaya rağmen genel olarak istikrarlı kaldığı ifade edildi. Çin’in ithalatındaki düşüşün, artan çelik üretiminin desteğiyle Hindistan’dan gelen güçlü talep sayesinde dengelendiği ve olumsuz hava koşullarının Avustralya’nın ihracatını sınırlandırdığı aktarıldı. 2026’nın ilk çeyreğinde ticaret hacimlerinin mevsimsel olarak normal seviyelerde yer almasına rağmen Nisan’da Çin’de talebin zayıflaması nedeniyle gerilediği paylaşıldı. Ancak Shanxi eyaletinde meydana gelen maden kazasının ardından bazı madenlerde faaliyetlerin durdurulmasıyla Çin’in yerel kömür arzının azaldığı ve bu durumun ithalatı yeniden desteklemesinin beklendiği dile getirildi.

Orta Doğu’daki çatışmanın metalurjik kömür arzı üzerinde sınırlı etkisi olduğu ancak artan sigorta, navlun ve dizel maliyetlerinin ticaret maliyetlerini yükselttiği kaydedildi. Deniz yoluyla taşınan küresel metalurjik kömür ithalatı aylık 25-30 milyon mt bandında seyrederken, elektrik ark ocağı bazlı üretimin 2020’den bu yana kademeli olarak artmasına rağmen bazik oksijen fırını (BOF) üretim yönteminin küresel çelik üretiminde ağırlığını koruduğu vurgulandı. Özellikle Atlantik Havzası ve Asya arasındaki daha uzun deniz taşımacılığı rotalarına yönelik maliyetlerin yükselmesiyle Avustralyalı tedarikçilerin rekabet gücünün nispeten arttığına dikkat çekildi. Orta Doğu’daki çatışmalara bağlı olarak küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması talebi etkileyebilecek olsa da ilave aksaklıklar yaşanmaması halinde küresel metalurjik kömür ticaretinin genel olarak istikrarlı kalmasının beklendiği paylaşıldı.

Çelik üretiminin kademeli olarak Çin dışına kaymasıyla birlikte Hindistan ve Güneydoğu Asya’nın talep artışının ana kaynakları olması beklenirken, elektrik ark ocağı teknolojisinin yaygınlaşmasıyla kömür yoğun BOF bazlı üretimin payının zaman içinde azalacağı ve bu durumun uzun vadede küresel metalurjik kömür talebindeki büyümeyi sınırlandıracağının öngörüldüğü vurgulandı.

Çin’in ithalatı azalırken, Hindistan büyümeye devam ediyor

Çin’in deniz yoluyla metalurjik kömür ithalatı, 2025 yılındaki %9’luk düşüşün ardından 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık %30 geriledi. Aynı dönemde ham çelik üretiminin yaklaşık %4,6 azalmasıyla Çin’in yıllık çelik üretimi son beş yıl içinde ilk kez 1 milyar mt’un altına düştü. Gayrimenkul sektöründeki zayıflığın çelik talebini baskılamaya devam etmesi beklenirken, imalat sanayinin talebi önemli ölçüde desteklediği belirtildi. Çin’de elektrik ark ocağı bazlı üretimin toplam çelik üretiminin yaklaşık %11’ini oluşturduğu ve bu oranın artmaya devam etmesiyle gelecekte metalurjik kömür talebi ve ithalatının azalacağı dile getirildi.

Buna karşılık Hindistan’ın ithalatının artmaya devam ettiğine dikkat çekildi. 2025’te %13 artan metalurjik kömür ithalatının 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık %8 yükseldiği aktarıldı. Çelik üretiminin 2025’te yaklaşık %11 arttığı, aynı zamanda hızlı ekonomik büyüme ve sanayileşmesinin desteğiyle son beş yılda yaklaşık %65 yükseldiği belirtildi. Hindistan ekonomisinin 2025’te yaklaşık %8 büyüdüğü tahmin edilirken, ülkenin Ulusal Çelik Politikası doğrultusunda 2030-31 mali yılında çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 150 milyon mt’dan 300 milyon mt’a çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi. Hindistan’da hem BOF hem de elektrik ark ocağı bazlı çelik üretim kapasitesinin artacağı öngörülürken, ilave BOF kapasitesinin metalurjik kömür tüketimini desteklemesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Güneydoğu Asya giderek daha önemli bir pazar haline geliyor

Güneydoğu Asya’nın da talepteki artışı destekleyecek önemli pazarlardan biri olacağı aktarıldı. 2025 yılında Endonezya’nın metalurjik kömür ithalatının %31 ve Vietnam’ın ithalatının ise %23 arttığı ifade edildi. Böylelikle Endonezya’nın dünyanın beşinci, Vietnam ise sekizinci büyük metalurjik kömür ithalatçısı konumuna yükseldiği belirtildi. Her iki ülkenin ithalatının son yıllarda belirgin şekilde arttığı ve sanayi faaliyetlerindeki büyümeyle birlikte ithalatın yükselmeye devam edeceği, aynı zamanda Avustralya’nın Endonezya ve Vietnam’ın başlıca tedarikçisi olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Uzun vadeli tahminler doğrultusunda Çin’in metalurjik kömür ithalatı 2031’e kadar kademeli olarak azalırken, en güçlü ve sürekli talep artışının Hindistan’dan geleceğinin altı çizildi. Japonya ve Güney Kore’nin ithalatının ise büyük ölçüde istikrarlı kalmasının, diğer Asya pazarlarının ise kademeli olarak büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Fiyatların 2031’e kadar büyük ölçüde istikrarlı kalması bekleniyor

Avustralya, 2028-29 mali yılında metalurjik kömür ihracatının 2025-26 mali yılında kaydedilen yaklaşık 150 milyon mt seviyesine kıyasla yaklaşık 163 milyon mt’a yükselmesini, 2029-30 mali yılında 158 milyon mt’a ve 2030-31 mali yılında 157 milyon mt’a gerilemesini beklediğini ifade etti. 2026-27 mali yılında ihracat hacminin 2025-26 mali yılında kaydedilen yaklaşık 150 milyon mt seviyesine kıyasla 160 milyon mt’a yükselmesini ve 2030-31 mali yılında 157 milyon mt seviyesine gerilemesini beklediğini dile getiren Avustralya, 2026-27 mali yılında ihracat gelirlerinin ise 2025-26 mali yılında kaydedilen 38 milyar Avustralya doları seviyesinden 39 milyar Avustralya doları seviyesine çıkmasını ve 2030-31 mali yılında reel bazda 34 milyar Avustralya doları seviyesine gerilemesini öngördüğünü kaydetti.

Avustralya’nın birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının, hava koşullarına bağlı üretim kesintilerinin ve Koji Siklonu nedeniyle arzın azalmasının etkisiyle 2026’nın başında sertçe yükseldiği belirtildi. Fiyatların Şubat başında yaklaşık 250$/mt seviyesine ulaştıktan sonra Mart sonunda 220$/mt seviyesine gerilediği vurgulandı. Nisan ayında yeniden yükselişe geçen fiyatların, artan dizel maliyetlerinin desteğiyle Mayıs ayında yaklaşık 240$/mt seviyesinde yer aldığına dikkat çekildi. Uzun vadede metalurjik kömür fiyatlarının 2031 yılına kadar reel bazda genel olarak istikrarlı kalmasının beklendiği eklendi.