SMIOL’un konsolide net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %16 düştü

Hindistan merkezli Sandur Manganese & Iron Ore Limited (SMIOL), 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %15,74 düşüşle 1,15 milyar INR (12,79 milyon $) konsolide net kâr elde etti.

Şirket, aynı çeyrekte toplam satış gelirinin yıllık bazda %27 artışla 12,1 milyar INR (133,7 milyon $) seviyesine ulaştığını bildirdi.

Şirket, söz konusu çeyrekte manganez cevheri satışlarının %101 arttığını, demir cevheri satışlarının ise %15 yükseldiğini açıkladı. Manganez cevheri satışlarından elde edilen gelir %9 artarken, demir cevheri satışlarındaki gelir %15 düşüş gösterdi.

Ferroalyaj satışları %82 gerilerken, çelik satışları %15 artış kaydetti.