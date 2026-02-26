 |  Giriş 
Hindistan’ın paslanmaz yarı mamul ithalatı Endonezya’dan yapılan slab alımlarının artmasıyla Ocak’ta %11 yükseldi

Perşembe, 26 Şubat 2026 13:44:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Bu yılın Ocak ayında Hindistan’ın paslanmaz yarı mamul ithalatı aylık bazda %11 artarak Aralık ayındaki 49.747 mt seviyesinden 56.004 mt’a yükseldi. Artışın neredeyse tamamen slab ithalatından kaynaklandığı belirtildi ve slab alımları 55.104 mt ile toplam girişlerin %98’inden fazlasını oluşturdu. Bu durum kütük alımlarına kıyasla slab bazlı üretime yönelik belirgin bir tercih olduğunu ortaya koydu.

Endonezya’dan yapılan alımlar ithalattaki artışın temelini oluşturdu

Söz konusu ayda slab tedarikinin tamamı Endonezya’dan gerçekleşti. Bu ticaret akışında Endonezya’nın kendi nikel kaynaklarına ve nikel pik demir üretimine sahip olması ile büyük ölçekli ergitme kapasitesinin sağladığı maliyet avantajlarının etkili olduğu ifade edildi. 

Hint yassı mamul üreticileri açısından güçlü nikel fiyatları ve yüksek alaşımlı ürünler için ek maliyetler göz önüne alındığında slab ithalatının cazibesini koruduğu belirtiliyor. Üreticiler, ferrokrom ve diğer alaşımlardaki fiyat dalgalanmaları ile enerji maliyetlerinden etkilenecek yerel üretimi artırmak yerine, haddeleme marjlarını korumak ve nakit akışını daha etkin yönetmek amacıyla ithal girdi kullanımını tercih ediyor. Piyasa kaynakları slab ithalatının yerel faaliyetleri hammadde segmentindeki fiyat dalgalanmalarına karşı koruduğunu belirtiyor. İthal slab fiyatlarının Paradip ve Dhamra için yaklaşık 1.575-1.630$/mt CFR aralığında seyrettiği aktarılıyor.

Kütük ithalatı Avrupa’dan

Öte yandan Ocak ayında Hindistan’ın kütük ithalatı aylık bazda %8 artışla 900 mt’a yükselirken, başlıca tedarikçi İsveç oldu ve İspanya ile Fransa’dan sınırlı miktarda alımlar yapıldı. İthalat fiyatları 1.500-1.510$/mt CFR seviyesinde yer alırken, yerel kütük fiyatlarının Delhi’de yaklaşık 150.000 INR/mt fabrika çıkışı seviyesinde bulunması nedeniyle alıcılar ithalatı çok tercih etmedi ve alımlar sınırlı seyretti.

Beklentiler

Endonezya’daki ergitme kapasitesinin artmaya devam etmesiyle Hindistan’ın bu ülkeden slab alımlarının kısa vadede yüksek seyretmesi bekleniyor. Kütük ithalatının ise yeterli yerel arz ve yassı mamul üretimindeki slab odaklı yapısal dönüşüm nedeniyle sınırlı kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: BigMint


Etiketler: Kütük Slab Yassı Ürünler Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

