NMDC Limited ile IIT-Hyderabad yeşil çelik ve madencilik teknolojileri alanında iş birliği yapıyor

Hindistan’ın devlete bağlı demir cevheri üreticisi NMDC Limited’in Ar-Ge merkezi, yeşil çelik, demir üretim teknolojileri ve kritik mineraller alanında iş birliği yapmak üzere Indian Institute of Technology (IIT-Hyderabad) ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Ortaklığın sürdürülebilir çelik üretimini destekleyen yenilik odaklı çözümleri güçlendirmeyi ve Hindistan’ın hammadde tedariki güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada iş birliğinin küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeni nesil demir üretim süreçleri, düşük karbon teknolojileri ve mineral kaynaklarının verimli kullanımı üzerine yoğunlaşacağı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında NMDC Limited ile IIT-Hyderabad’ın aşağıdaki alanlarda ortak araştırma, teknoloji geliştirme ve pilot projeler yürüteceği bildirildi:



• Yeşil çelik ve düşük emisyonlu demir üretimi

• Kritik minerallerin zenginleştirilmesi ve katma değerli kullanımı

• Süreç optimizasyonu ve atık azaltımı

• Madencilik ve metalürjide döngüsel ekonomi yaklaşımları