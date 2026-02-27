VISL 4 milyon $ yatırımla Odisha’da yeni haddehane kuracak

Hindistan’da faaliyet gösteren Vraj Iron and Steel Limited (VISL), ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinin Bilaspur kentinde inşaat demiri üretimine yönelik yeni bir haddehane inşa etmek için 4 milyon $ tutarındaki yatırım planını açıkladı.

Yıllık 150.000 mt kapasitesi olacak haddehanenin, şirketin toplam gelirlerini tam bir mali yılda %125 artırmasının beklendiği ifade edildi.

VISL hâlihazırda Raipur’da yıllık 54.000 mt kurulu kapasiteli bir inşaat demiri tesisi işletiyor. Şirket, planlanan Bilaspur tesisinin nihai mamul üretimini artırarak operasyonel verimliliği iyileştirmesinin ve VISL’nin inşaat demiri pazarındaki konumunu güçlendirmesinin hedeflendiğini belirtti.