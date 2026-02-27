 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > VISL...

VISL 4 milyon $ yatırımla Odisha’da yeni haddehane kuracak

Cuma, 27 Şubat 2026 10:36:40 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da faaliyet gösteren Vraj Iron and Steel Limited (VISL), ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinin Bilaspur kentinde inşaat demiri üretimine yönelik yeni bir haddehane inşa etmek için 4 milyon $ tutarındaki yatırım planını açıkladı.

Yıllık 150.000 mt kapasitesi olacak haddehanenin, şirketin toplam gelirlerini tam bir mali yılda %125 artırmasının beklendiği ifade edildi.

VISL hâlihazırda Raipur’da yıllık 54.000 mt kurulu kapasiteli bir inşaat demiri tesisi işletiyor. Şirket, planlanan Bilaspur tesisinin nihai mamul üretimini artırarak operasyonel verimliliği iyileştirmesinin ve VISL’nin inşaat demiri pazarındaki konumunu güçlendirmesinin hedeflendiğini belirtti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel, Punjab’daki elektrik ark ocağını Mart 2026’da devreye alacak

25 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları alıcıların çekilmesiyle sertçe geriledi

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları bölgesel bazda farklı seyirler izliyor

17 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları güçlü perakende satışlar sonucu çoğunlukla yükseldi

10 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları karışık seyir izlerken, önceki bağlantıların sonrasında düzeltme işaretleri ...

03 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izledi, beklentiler olumlu

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları agresif alımlar ve ulusal bütçeye yönelik iyimserlikle sertçe yükseldi

20 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan yerel inşaat demiri piyasasında alıcıların direnciyle beklenen düzeltme görüldü

13 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları arzın daralması ve alımların hızlanmasıyla arttı

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları alımların canlanmasıyla sertçe yükseldi

30 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis