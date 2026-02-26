Proterial India ülkede ilk kez amorf silisli çelik üretim tesisi kuracak

Japonya merkezli Proterial Private Limited’in bağlı ortaklığı Proterial India, ülkede ilk kez amorf silisli çelik üretimi gerçekleştirmek üzere 148,46 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Kaynaklar, Andhra Pradesh eyaletinde hayata geçirilecek projenin hükümetin üretime bağlı teşvik programı kapsamında yürütüleceğini ve ilave özel çelik kapasitesi oluşturulması için mali teşviklerden yararlanacağını belirtti.

Sektör kaynaklarına göre amorf çelik, elektrik transformatörlerinde kullanılan geleneksel silisli çeliğe kıyasla enerji kaybını yaklaşık %30 oranında azaltarak genel enerji verimliliğini artırıyor.

Silisli çelik ürünlerinde ithalata yüksek ölçüde bağımlı olan Hindistan’da pazar büyüklüğünün yaklaşık 2-3 milyar $ seviyesinde bulunduğu ve 2030 yılına kadar 4 milyar $’a ulaşmasının beklendiği ifade edildi.