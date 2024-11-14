Trump’ın tekrar seçilmesinin ardından ABD çelik piyasasına yönelik senaryolar neler?

ABD’nin 47. başkanı olarak yeniden seçilen Donald Trump’ın göreve geldiği ilk döneme benzer şekilde ülkeyi küresel çapta daha rekabetçi hale getirmek için gümrük vergilerine ve yerel üreticiler için vergi indirimlerine yoğunlaşması bekleniyor.

Trump, rekabetçi fiyatlara ve damping iddialarına yönelik tartışmalar devam ettiği için zor bir dönemden geçen ABD çelik sektörünü toparlamak amacıyla ithalat vergilerini büyük miktarlarda artırmayı teklif etmişti. Raporlara göre Çin’den ithal ürünler için vergilerde %60-100, diğer ülkeler için uygulanan genel gümrük vergilerinde ise %10-20 artış olabilir. Trump’ın 2018-2019 vergi politikası Çin’den yapılan çelik, alüminyum, yarıiletken ve elektrikli araç ithalatını önemli miktarda etkilemişti. Biden yönetimi sırasında bu vergiler olduğu gibi kaldı ya da artış kazandı.

Başkan Trump, ithal çeliğe uygulanan vergiler sayesinde ABD hazinesinin milyarlarca dolar kazandığını iddia ederken piyasa oyuncuları, ekonomistler ve analistler ABD’nin yaptığı tüm ithalata %10-20 vergi getirilmesinin beklenmedik ve yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini düşünüyor.

Bazılarına göre artan vergiler, şu anda kontrol altında gibi duran enflasyonun artmasına sebep olabilir. Ancak ABD basını, idari prosedürler ve görüşmeler uzun süreceği için vergilerin uzun bir süre daha artmayacağı kanaatinde.

SteelOrbis’in görüştüğü kaynaklar, Trump’ın ikinci başkanlık dönemi ve bu dönemin ABD çelik sektöründe kâr marjlarına ve fiyatlara ne gibi etkide bulunacağı hakkında yorumlarda bulundu.

SteelOrbis’e konuşan bir analist, “ABD çelik piyasaları Çin’e karşı çoktan koruma aldı. Çin’den ithal çeliğe %200-530 oranında antidamping vergisi ve telafi edici vergi uygulandığı için ABD fazla ithalat yapmıyor. Asıl önemli olan, Trump’ın getirmek istediği vergilerin Meksika ve Kanada’yı etkileyip çelikten çok çelik eşyası yapan ABD’li üreticileri zarara uğratması olacak. Meksika ve Kanada’ya yapılan muameleden rahatsız olan üreticilerin ABD çelik sektöründe çatışma ortamı yarattığını görebiliriz,” ifadelerini kullandı.

Analistler, eğer Trump ABD’de çelik üretimini artırmayı hedefliyorsa, yüksek istihdam oranına sahip ülkede ABD’li şirketlerin talebi karşılamak için kapasite kullanım oranlarını yükseltilmesi için bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

Bir analist, otomobil parçası üretmek için gereken sayıda işçi olmadığını ifade ederken seçimden önce SteelOrbis’e konuşan bir ABD’li hurda tüccarı, “Harris ve Biden yönetiminin altında şimdiden bu kadar kötüysek Harris seçildiği durumda karşılaşabileceğimiz ortam beni korkutuyor. Bence Trump daha iyi bir seçenek,” demişti.

Başka bir kaynak ise 2024’ün sonuna kadar olumsuz görünüm beklediğini ve Trump’ın kazanmasının değişiklik yaratmayacağını ifade ederken bir yassı mamul oyuncusu, seçimlerden önce talep zayıf kaldığı için yassı mamul fiyatlarının yıl sonuna kadar yatay seyredeceğini bildirmişti.

Trump’un seçimleri kazanmasının ardından spot çelik piyasalarında pek bir değişiklik olmadı ancak bazı piyasa oyuncuları fiyatların önümüzdeki ay artabileceğini öne sürdü. Diğer piyasalarda ise borsa günlük %3,6 değer kazanırken tahvil gelirlerinin de yükselmesi enflasyonda artış görülebileceğine işaret ediyor.

ABD yassı mamul piyasalarındaki fiyatları takip eden bir tüccar, “Önümüzdeki ay yassı mamul fiyatlarında ton başına 100$ artış bekliyoruz. Gümrük vergilerinin getirilmesiyle zaten düşük olan ithalat iyice azalacak ve yerel üreticiler fiyatlarda artış yapabilecek,” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ticaret Kurumu’na (ITA) göre 2023 yılında ABD yıllık %8,7 düşüşle 25,6 milyon mt çelik ithal etti. ITA, bu düşüşün çoğunlukla ithalat vergilerindeki artış, yerel üretimdeki artış, zayıf çelik talebi ve jeopolitik faktörlerden kaynaklandığını bildirdi.

ABD’de nihai mamul talebi için güçlü bir gösterge olma niteliği taşıyan Şikago Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac fiyatları, Trump’ın kazanmasından önce 740$/t’a kadar çıkarken 13 Kasım itibarıyla 701$/mt’a geriledi. Önceki yıl içinde bahsi geçen vadeli kontrat 1.155$/t ile Aralık sonunda en yüksek seviyede, Ağustos ortasında ise 652$/t ile en düşük seviyede kaydedilmişti. Son zamanlarda fiyatlar büyük ölçüde dalgalanırken yukarı yönlü eğilim gösterdi.

SteelOrbis’e konuşan kaynaklar, ABD’li üreticilerin sıcak rulo sac fiyatlarını artırmasının Trump’ın seçimi kazanmasından önce olumlu beklentilerde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ortabatı bölgesindeki bir yassı mamul üreticisi, “Nucor ile Cleveland Cliffs’in fiyatlarını sırasıyla 740$/t ve 750$/t’a çıkarması Trump’ın kazanmasını beklediklerini gösteriyor. Trump’ın kazanmasıyla birlikte çelik stokları da %15 artış kaydetti,” dedi.

ABD’deki bazı çelik kuruluşları Trump’ın sektörün ihtiyaç duyduğu yatırımı sağlayacağını düşünüyor.

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, “Çelik sektörü Trump’ın başkanlık kampanyasının ana konularından biri oldu. Yeni hükümetin sektörün kaygılarına yanıt vereceğinden ve işçilerimize öncelik tanınacağından şüphemiz yok. Sektörümüzün ihtiyaçları arasında ticaret kurallarının güçlendirilmesi, Trump’ın ilk döneminde getirdiği 232. Madde vergilerinin korunması, giderek bozulan altyapımızın yeniden kurulması için ABD’de üretilen çeliğin kullanılması, ABD sektörlerinde yatırımı teşvik edilecek şekilde vergi düzenlemelerinin yapılması ve devlet kurallarının sektörde rekabetçiliğin önüne geçmemesi yer alıyor. Yeni başkan ve ekibiyle çalışmak için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde konuştu.

En son raporlara göre, yabancı hükümetlerin yüksek vergiler nedeniyle ABD’ye misilleme yapması küresel ekonomiyi ve talebi olumsuz etkileyecek bir ticaret savaşına neden olabilir. Geçtiğimiz günlerde Çin, mali politikalarına yönelik açıklamayı ABD’deki seçimlerin sonrasına ertelemişti. Bazı kaynaklar Çin’in talebi canlandırmak ve ABD’nin uyguladığı vergileri dengelemek adına daha fazla harcama yapabileceğini ve böylece kısa vadede demir cevheri fiyatlarının artış gösterebileceğini düşünüyor.

Trump’ın zaferinin ardından SteelOrbis’e konuşan başka bir kaynak, vergi indirimlerinin ABD ekonomisini olumlu etkileyebileceğini, ancak çelik tüccarları ve ithalatçılarının dört yıl sürecek bir kaos ile karşı karşıya kaldığını belirtti. İnsanlar bu süreçte büyük zararlara uğrayabilir ya da daha önce görmedikleri açıklar keşfedebilirler.

Bazıları ise vergi indirimleriyle birlikte yüksek vergilerin faiz oranlarını yükseltip ABD dolarının değer kazanmasını sağlayacağını, böylece ürün fiyatlarının olumsuz etkilenebileceğini söylüyor.

Gelişmiş elektrikli araç akülerinde kullanılan bakır için vadeli fiyatlar 13 Kasım tarihinde 3,0810$/lb. seviyesinde kaydedilirken ayın 5’inde fiyatlar 4,4750$/lb. olmuştu. Trump yönetiminin ekonomik politikalarının en önemli parçalarından biri olarak fosil bazlı yakıt ve altyapı geliştirmeye odaklanması ve Biden-Harris yönetiminde uygulanıp halk tarafından ilgi görmemiş elektrikli araç politikalarını terk etmesi bekleniyor.