Sırbistanlı Utva Silosi yeni elektrik direnç kaynaklı boru hattı için Danieli’yi seçti

Pazartesi, 13 Nisan 2026 14:49:26 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Sırbistanlı Utva Silosi AD Kovin’in üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımı kapsamında yeni bir elektrik direnç kaynaklı boru üretim hattı tedariki için bağlı kuruluşu Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.’yı seçtiğini açıkladı. Tesis şu anda tasarım aşamasında ve 2027 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor.

Utsa Silosi’nin Kovin kentindeki tesisine kurulacak yeni hat, çeşitli sanayi uygulamalarına yönelik geniş bir kaynaklı boru ürün portföyü üretmek üzere tasarlandı.

Açıklamaya göre tedarik edilecek boru hattı, yüksek ürün kalitesi ve operasyonel verimlilik sağlamak amacıyla ileri teknolojilerle donatılacak. Ekipman paketinin şekillendirme, kaynak, ölçülendirme ve son işlem ünitelerini içereceği belirtildi. Yeni hattın 50 mm’ye kadar dış çapa ve 3 mm maksimum et kalınlığına sahip borular üreteceği ifade edildi. Üretim aralığının yapısal boruların yanı sıra otomotiv uygulamalarına uygun yüksek hassasiyetli ürünleri de kapsayacağı bildirildi. Hattın 160 m/dk üzeri hızlarda çalışacağı ve gelişmiş otomasyon sistemleriyle donatılacağı, bu sayede yüksek verimlilik ve tutarlı ürün kalitesi sağlanacağı vurgulandı.

Söz konusu yatırımın, Utva Silosi AD Kovin’in üretim esnekliğini artırması ve kaynaklı boru ürünlerine yönelik artan talebi karşılamasına imkan tanıması hedefleniyor.

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.’nın mühendislik ve ekipman tedarikini üstleneceği ve bu projeyle şirketin küresel boru ve profil ekipmanları pazarındaki konumunu güçlendireceği ifade edildi.


Etiketler: Boru Borular Sırbistan Avrupa Çelik Üretimi 

