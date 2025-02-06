Simandou demir cevheri projesinin ikinci yılında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor

Bloomberg’de çıkan bir habere göre Gine hükümeti, Simandou demir cevheri projesinin faaliyetlere başladıktan sonraki ikinci yılda tam kapasiteye ulaşacağını öngörüyor.

Dünyanın keşfedilmemiş en büyük demir cevheri madeni olarak kabul edilen Simandou projesinin üretime bu yılın Aralık ayına kadar başlayacağı tahmin ediliyor. Gine Maden ve Jeoloji Bakanı Bouna Sylla, Simandou’da bulunan iki madenin ilk yıl ayrı ayrı 30 milyon mt demir cevheri üretimi yapacağını ve bir sonraki yıl madenlerin her birinin üretiminin 60 milyon mt seviyesine çıkacağını söyledi.

Simandou projesinde dört demir cevheri bloku yer alıyor. 1. ve 2. bloklar Winning Consortium Simandou’nun kontrolündeyken, 3. ve 4. blokların hakları ise Avustralyalı madenci Rio Tinto ve Chalco Iron Ore Holdings’te bulunuyor.