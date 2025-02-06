 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Simandou...

Simandou demir cevheri projesinin ikinci yılında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor

Perşembe, 06 Şubat 2025 11:00:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Bloomberg’de çıkan bir habere göre Gine hükümeti, Simandou demir cevheri projesinin faaliyetlere başladıktan sonraki ikinci yılda tam kapasiteye ulaşacağını öngörüyor.

Dünyanın keşfedilmemiş en büyük demir cevheri madeni olarak kabul edilen Simandou projesinin üretime bu yılın Aralık ayına kadar başlayacağı tahmin ediliyor. Gine Maden ve Jeoloji Bakanı Bouna Sylla, Simandou’da bulunan iki madenin ilk yıl ayrı ayrı 30 milyon mt demir cevheri üretimi yapacağını ve bir sonraki yıl madenlerin her birinin üretiminin 60 milyon mt seviyesine çıkacağını söyledi.

Simandou projesinde dört demir cevheri bloku yer alıyor. 1. ve 2. bloklar Winning Consortium Simandou’nun kontrolündeyken, 3. ve 4. blokların hakları ise Avustralyalı madenci Rio Tinto ve Chalco Iron Ore Holdings’te bulunuyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Gine Batı Afrika Madencilik Üretim Rio Tinto 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları tatil sonrasında bir miktar arttı

06 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Şubat 2025

06 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Ferrexpo’ya yasa dışı madencilik suçlamasıyla dava açıldı

06 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin’deki tatil sonrasında yatay

06 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin çelik piyasası tatil dönüşü beklentilerin altında kaldı, hammadde fiyatları aşağı yönlü ya da yatay

05 Şub | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Şubat 2025

05 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Aralık döneminde %2,5 arttı

05 Şub | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Şubat 2025

05 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Ocak’ta %12 artarken, satışları %2 azaldı

03 Şub | Çelik Haberler

Vale 2024 yılı için demir cevheri üretim hedefini geçti

30 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis