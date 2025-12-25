 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ivanhoe...

Ivanhoe Atlantic’in Liberya’daki demir yolu ve liman anlaşması Gine demir cevheri ihracatına erişim sağladı

Perşembe, 25 Aralık 2025 10:50:16 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD’li madenci Ivanhoe Atlantic, Liberya parlamentosunun şirketin Gine’deki Kon Kweni demir cevheri projesinden çıkarılacak yüksek tenörlü demir cevherinin Liberya’daki Buchanan Limanı’na taşınmasına imkân tanıyan önemli bir imtiyaz ve erişim anlaşmasını onayladığını açıkladı. Yekepa–Buchanan demir yolu hattı ve liman altyapısına erişim sağlayan bu anlaşma, sınır ötesi ihracat koridorunun uzun süredir devam eden geliştirme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma kapsamında Ivanhoe Atlantic, Liberya hükümetine ait 243 kilometrelik demir yolu koridorunu kullanarak ultra yüksek tenörlü (%67’nin üzerinde tenör içeriği) demir cevherini, özellikle Batı’daki çelik talebine yönelik tedarik zincirlerini hedefleyerek uluslararası pazarlara sevk edecek.

Proje, hem Liberya hem de Gine ekonomileri açısından önemli görülüyor. Söz konusu ihracat güzergahının, imtiyaz süresi boyunca demir yolu kullanım ücretleri ve ilgili vergiler yoluyla uzun vadede kayda değer gelirler yaratabileceği belirtiliyor.

Ivanhoe Atlantic, Kon Kweni madeninin inşaatına 2026 yılının başında başlamayı hedeflerken, ilk ihracatın bir sonraki yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor. Şirket ilk aşamada yıllık 5 milyon mt’a kadar üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Söz konusu anlaşma, projenin ihracat lojistiğinin önünü açması ve geliştirme çalışmalarının hızlandırılması açısından kritik olarak görülüyor.

Onay süreci ayrıca Liberya’yı Batı Afrika’da mineral ihracatı için stratejik bir lojistik merkez konumuna taşırken, alternatif güzergahlara kıyasla taşıma mesafelerini azaltması ve bölgesel altyapının daha etkin kullanılmasına katkı sağlaması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Liberya Gine Batı Afrika Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları hafifçe düştü, görünüm durağan

25 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 25 Aralık 2025

25 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Samarco’nun genişleme projesi çevresel endişeler nedeniyle askıya alındı

25 Ara | Çelik Haberler

Avustralya zayıf çelik talebi nedeniyle demir cevheri fiyatlarının 2027’ye kadar düşeceğini öngörüyor

24 Ara | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 24 Aralık 2025

24 Ara | Hurda ve Hammadde

Fenix Resources Weld Range demir cevheri projesi için genişletme planını açıkladı

24 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 24 Aralık 2025

24 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 23 Aralık 2025

23 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 23 Aralık 2025

23 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Champion Iron, Rana Gruber devralımıyla yüksek kalite demir cevheri portföyünü genişletiyor

23 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis