Ivanhoe Atlantic’in Liberya’daki demir yolu ve liman anlaşması Gine demir cevheri ihracatına erişim sağladı

ABD’li madenci Ivanhoe Atlantic, Liberya parlamentosunun şirketin Gine’deki Kon Kweni demir cevheri projesinden çıkarılacak yüksek tenörlü demir cevherinin Liberya’daki Buchanan Limanı’na taşınmasına imkân tanıyan önemli bir imtiyaz ve erişim anlaşmasını onayladığını açıkladı. Yekepa–Buchanan demir yolu hattı ve liman altyapısına erişim sağlayan bu anlaşma, sınır ötesi ihracat koridorunun uzun süredir devam eden geliştirme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma kapsamında Ivanhoe Atlantic, Liberya hükümetine ait 243 kilometrelik demir yolu koridorunu kullanarak ultra yüksek tenörlü (%67’nin üzerinde tenör içeriği) demir cevherini, özellikle Batı’daki çelik talebine yönelik tedarik zincirlerini hedefleyerek uluslararası pazarlara sevk edecek.

Proje, hem Liberya hem de Gine ekonomileri açısından önemli görülüyor. Söz konusu ihracat güzergahının, imtiyaz süresi boyunca demir yolu kullanım ücretleri ve ilgili vergiler yoluyla uzun vadede kayda değer gelirler yaratabileceği belirtiliyor.

Ivanhoe Atlantic, Kon Kweni madeninin inşaatına 2026 yılının başında başlamayı hedeflerken, ilk ihracatın bir sonraki yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor. Şirket ilk aşamada yıllık 5 milyon mt’a kadar üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Söz konusu anlaşma, projenin ihracat lojistiğinin önünü açması ve geliştirme çalışmalarının hızlandırılması açısından kritik olarak görülüyor.

Onay süreci ayrıca Liberya’yı Batı Afrika’da mineral ihracatı için stratejik bir lojistik merkez konumuna taşırken, alternatif güzergahlara kıyasla taşıma mesafelerini azaltması ve bölgesel altyapının daha etkin kullanılmasına katkı sağlaması bekleniyor.