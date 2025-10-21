 |  Giriş 
Rio Tinto Simandou projesinin ilk sevkiyatına hazırlık sürecini hızlandırıyor

Salı, 21 Ekim 2025 10:40:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ta çıkan bir habere göre Avustralyalı madenci Rio Tinto, Kasım ayı ortasında yapılması planlanan ilk sevkiyat için Gine’de bulunan Simandou projesinde yaklaşık iki milyon mt yüksek tenörlü demir cevheri üretti.

Altyapı ve tedarik etkileri

Simandou projesi, ortalama %65 tenörlü dört milyar mt cevher rezervine sahip. Projenin yıllık 120 milyon mt üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor. Bu da tam kapasiteyle faaliyet gösterdiğinde deniz yoluyla arzı %8-9 oranında artırma potansiyeli taşıyor.

Pazar ve bölgesel etki

Simandou projesinde üretimin başlaması, özellikle yüksek maliyetli üreticileri etkileyerek küresel demir cevheri fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Projenin ayrıca 2030 yılına kadar Gine’nin gayrisafi yurt içi hasılasını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Zaman çizelgesi ve sonraki adımlar

Projeden cevher ihracatının Kasım ayında bir gemi yüklemesiyle başlaması ve liman ile demir yolu altyapısının tamamlanması bekleniyor. Simandou’nun mülkiyeti Rio Tinto, Çin hükümetine ait Chalco ve Singapur-Çin konsorsiyumu arasında paylaşılıyor.


