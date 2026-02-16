Rio Tinto Simandou madenindeki faaliyetlerini kazanın ardından durdurdu

Avustralyalı madenci Rio Tinto, Gine’de bulunan Simandou demir cevheri projesinde bir çalışanın hayatını kaybettiği kazanın ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirket, çalışanın 14 Şubat 2026 tarihinde Simandou sahasında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Acil durum prosedürlerinin derhal devreye alındığı ve ilgili makamların bilgilendirildiği belirtildi. Olayın yaşandığı alandaki çalışmalar, soruşturma süreci devam ederken askıya alındı.

Rio Tinto, güvenliğin en öncelikli konu olmaya devam ettiğini vurgulayarak çalışmaların yeniden başlamasından önce gerekli tüm incelemelerin yapılacağını ifade etti. Soruşturmaların tamamlanmasının ardından ilave açıklamaların yapılması bekleniyor.

Simandou’daki iki maden merkezi, tam kapasiteye ulaştığında yılda 120 milyon mt’a kadar yüksek tenörlü demir cevheri sevkiyatı yapmak üzere tasarlandı.