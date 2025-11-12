Simandou demir cevheri projesi faaliyete geçti

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Gine Cumhuriyeti Başkanı'nın katıldığı Forécariah bölgesindeki törenle birlikte parçası olduğu Winning Consortium Simandou (WCS) ve SimFer tarafından ortaklaşa yürütülen Afrika’nın en büyük entegre madencilik ve altyapı projesi Simandou’da faaliyetlerin resmi olarak başladığını açıkladı.

Proje kapsamında ülkenin güneydoğusundaki maden sahalarını Atlas Okyanusu kıyısında yeni inşa edilen barç ve aktarma gemisi liman tesislerine bağlayan, çok amaçlı ve 600 kilometreden uzun yeni bir demir yolu hattı inşa ediliyor. Maden tamamen devreye alındığında ve tam kapasiteye ulaşıldığında SimFer ve WCS kendi maden sahalarından yıllık toplam 120 milyon mt demir cevheri ihraç edecek. Gine’nin bu gelişmeyle birlikte yüksek kaliteli demir cevheri tedarikinde küresel ölçekte önemli bir oyuncuya dönüşmesi bekleniyor.

İlk sevkiyat yapıldı, test aşaması devam ediyor

WCS tarafından gönderilen ilk sevkiyat, Morebaya Limanı’ndan 9.850 mt demir cevheri ile ayrılarak Winning Youth isimli büyük yük gemisine aktarılmak üzere yola çıktı. Bu sevkiyatla birlikte Simandou projesi küresel demir cevheri piyasasına giriş yaptı.

Rio Tinto’nun açıklamasına göre maden, demir yolu ve liman sistemlerinin kapsamlı test ve devreye alma çalışmaları sürerken, WCS ve SimFer şimdiye kadar çıkarılan demir cevherini demir yolu üzerinden limana taşımaya başladı.

Sahiplik ve işletme modeli

Simandou projesi, Gine hükümeti, SimFer ve WCS tarafından ortaklaşa geliştiriliyor. Ticari faaliyetler başladığında birlikte geliştirilen demir yolu, taşıt filosu ve liman varlıkları dahil tüm altyapı parçaları taraflarca kurulan Compagnie du TransGuinéen (CTG) adlı ortak girişim şirketine devredilecek ve bu şirket tarafından işletilecek.