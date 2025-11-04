Çin destekli Simandou demir cevheri madeni küresel piyasa dinamiklerini değiştirecek

Gine’de uzun süredir ertelenen Simandou demir cevheri projesi, üretim aşamasına geçmesiyle birlikte küresel demir cevheri piyasasındaki güç dengesini değiştirmeye hazırlanıyor.

Bloomberg’ün haberine göre büyük ölçekli Çinli hissedarlar tarafından desteklenen 23 milyar $’lık proje, dünyanın en büyük işlenmemiş demir cevheri rezervi olarak kabul ediliyor ve en az 3 milyar mt yüksek tenörlü cevher içerdiği tahmin ediliyor. Simandou’nun faaliyete geçmesiyle Gine ekonomisinin büyük bir dönüşüm sürecine girmesi ve Çin’in küresel emtia fiyatları üzerindeki etkisini artırması bekleniyor.

Madenin ölçeği ve stratejik önemi

Simandou madeni, biri Avustralya merkezli madenci Rio Tinto ve Aluminum Corporation of China’nın meydana getirdiği iş birliği, diğeri ise Çinli ve Singapurlu firmalardan oluşan Winning Consortium Simandou (WCS) adlı konsorsiyum tarafından geliştirilen iki farklı bloktan oluşuyor. Rio Tinto, maden ve limanını tamamlamak için bir yıla daha ihtiyaç duyarken, WCS henüz aynı üretim seviyesine ne zaman geçeceğine dair bir takvim açıklamadı. Her iki grup da tam kapasiteye ulaşıldığında yılda 120 milyon mt, yani küresel üretimin yaklaşık %5’i oranında demir cevheri üretecek.

Simandou rezervinin %65’in üzerinde tenörlü olması madeni dünyanın en yüksek kalitedeki demir cevheri kaynaklarından biri haline getiriyor ve düşük emisyonlu çelik üretimi için son derece cazip kılıyor. İlk sevkiyatların bu yılın sonunda başlaması, üretim kapasitesinin ise 2028’e kadar kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Çin’in küresel demir cevheri piyasasına etkisi artacak

Simandou, Çin’in BHP Group, Vale ve Rio Tinto gibi Avustralyalı ve Brezilyalı büyük ölçekli madencilere olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Piyasa kaynaklarına göre projenin tamamlanmasıyla birlikte Çin deniz yoluyla yapılan demir cevheri ticaretinde daha önce görülmemiş bir fiyat belirleme gücü kazanacak. Çin’de devlete bağlı China Mineral Resources Group ve çelik üreticisi China Baowu gibi işletmelerin bu yüksek kaliteli ve güvenilir cevher kaynağına erişimle birlikte maliyet avantajı elde etmesi bekleniyor.

Gine, Simandou sayesinde ekonomisini güçlendirecek

Simandou madeninin yer aldığı Güney Afrika ülkesi Gine ise madeni daha önce görülmemiş bir ekonomik dönüşüm fırsatı olarak değerlendiriyor. Gine hükümetinin tahminlerine göre maden 2030 yılına kadar ülkenin gayri safi milli hasılasını %25’ten fazla artıracak. Mevcut anlaşmalara göre Gine devleti her iki madencilik konsorsiyumunda %15’lik bedelsiz paya sahip olacak ve bu sayede doğrudan mali gelir elde edecek.

Bununla birlikte proje kapsamında inşa edilen 300 köprü, liman ve ABD’den sipariş edilen 140’tan fazla vagonun ülkenin uzak bölgelerini ulusal ekonomiye entegre edeceği düşünülüyor. Bloomberg’e göre Gine hükümeti, 2040 kalkınma yol haritası kapsamında Simandou projesinden elde edilecek gelirleri enerji, lojistik ve eğitim gibi sektörlerde ekonominin çeşitlendirilmesi için yatırıma dönüştürme sözü verdi.