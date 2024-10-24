Arrow Minerals, Simandou projesinden demir cevheri satışı için Baosteel ile anlaşma imzaladı

Avustralyalı madenci Arrow Minerals, Gine’deki Simandou demir cevheri projesinden potansiyel demir cevheri satışlarına yönelik Çinli çelik üreticisi Baowu Steel’in bağlı kuruluşu Baosteel Resources ile bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Arrow Minerals, söz konusu anlaşmanın kaynak ve rezerv tahminine, projeye yönelik fizibilite çalışmalarına, projenin gelişimine ve nihai anlaşmalara tabi olduğunu ifade etti.

2025 yılının sonunda devreye alınması planlanan projede 281-716 milyon mt %33-46 tenörlü demir cevheri keşfedilmesi hedefleniyor.