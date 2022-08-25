Şili’nin görünür çelik tüketimi bu yılın ilk yarısında sertçe düştü

Perşembe, 25 Ağustos 2022 10:55:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Çelik Birliği’ne (ICHA) göre, ülkenin görünür çelik tüketimi bu yılın ilk yarısında 1,3 milyon mt seviyesinde yer alarak 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %21,1 düştü.

Görünür uzun mamul tüketimi yıllık %15,9 düşüşle 630.000 mt seviyesine gerilerken, yassı mamul tüketimi yıllık %26,3 düşüşle 658.000 mt seviyesine indi.

Tüketimde en büyük düşüş kalın levha segmentinde gözlendi ve tüketim yıllık bazda %70,2 veya 250.000 mt düşüle 106.000 mt oldu. Tüketiminde artış görülen tek ürün ise sıcak rulo sac oldu ve tüketimi %56,4 artışla 189.000 mt seviyesinde kaydedildi.

ICHA’ya göre, 2022 yılında Şili’de görünür çelik tüketimi 2021 yılına kıyasla %22,9 düşüşle 2,53 milyon mt seviyesinde yer alacak