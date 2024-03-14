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Şilili Grupo CAP’ın net kârı 2023 yılında düştü

Perşembe, 14 Mart 2024 09:11:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, 2023 yılında %74,5 düşüşle 87,89 milyon $ net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları 2022 yılına kıyasla %1,4 düşüşle 2,96 milyar $ seviyesine gerilerken üretim maliyeti %1,3 artışla 2,27 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Faaliyet kârı ise %9,3 düşüşle 691,4 milyon $ oldu.

Grupo Cap %4,3 artışla 17,4 milyon mt demir cevheri üretti. Huachipato tesisinde çelik üretimi %6 artışla 692.000 mt olurken çelik çözümleri birimi %8,2 düşüşle 270.000 mt çelik işledi.

Şirket, çelik segmentindeki zayıf performansın maden kolunda görülen iyi performansı dengelediğini, bunun çoğunlukla fiyat değişimlerinden kaynaklandığını belirtti. Bununla birlikte Huachipato tesisindeki varlıkların 149 milyon $’lık değer kaybetmesi de şirketin net kârının düşmesinde etkili oldu.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi 

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