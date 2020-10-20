Şili madencilik sektörü yeni yenilenebilir yakıtı kullanmayı düşünüyor

Salı, 20 Ekim 2020 11:12:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Madencilik Bakanlığı, ülkede geliştirilen “yeşil hidrojen” adındaki yenilenebilir yakıtı kullanabilecek sektörlerden birinin madencilik sektörü olabileceğini söyledi.

Hükümetin tahminine göre Şili, 2050 yılına kadar karbon emisyonunu %25 ila %27 arasında azaltmayı planlıyor.

Şili Madencilik Bakanı Baldo Prokurica, “Madencilik sektörü, sektörde yeşil hidrojen kullanılması adına üç adet pilot projeyi başlatmak için çalışmalar yaparak, bu konuda önemli bir rol oynamak istiyor,” şeklinde konuştu.

Bakan, yeni yakıtın olası kullanım alanlarından birinin madencilik ürünlerinin taşınması olduğunu söyledi. Şili hükümetine göre, madencilik sektöründe yeşil hidrojen kullanılan projelerden birinde, dizel yakıtın %60’ının yeni yakıtla değiştirilmesi hedefleniyor.

CAP Group bünyesinde bulunan CAP Mineria, Şili’nin başlıca demir cevheri üreticisi. CAP Group ayrıca, ülkenin başlıca yerel çelik üreticilerden biri olan CAP Acero’yu da bünyesinde bulunduruyor.