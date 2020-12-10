Şili’de Andes Iron’ın demir cevheri projesi 2021’in sonuna doğru başlayabilir

Perşembe, 10 Aralık 2020 10:24:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili demir cevheri şirketi Andes Iron’ın mahkemeden onay alırsa 2,5 milyar $ değerindeki projesini 2021’in sonuna doğru başlatabileceği belirtiliyor.

Dominga adıyla bilinen proje bazı aksaklıklara uğradı ve şu anda mahkemenin onayını bekliyor. Yakın zaman önce mahkeme, Şili Çevre Bakanlığı’na, Andes Iron projesinin Coquimbo Koyu bölgesindeki biyoçeşitlilikle uyumlu olup olmadığını belirlemesini talep etti.

Söz konusu projeyle, yılda 12 milyon mt demir cevheri üretilmesi hedefleniyor. El Dia tarafından yapılan habere göre bu, söz konusu bölgedeki en büyük proje olabilir ve Şili’de Covid-19 nedeniyle yaşanan iş kayıplarını iyileştirebilir.

Yerel çevre regülatörü SEA, 2017 yılının Mart ayında projeyi reddeden ilk kurum oldu. Ardından, Coquimbo’nun çevre komisyonu da projeyi yasakladı ve 2017 yılını Ağustos ayında, bir bakan kurulu söz konusu yasağı sürdürdü. Andes Iron o zamandan beri proje için başvuruda bulunuyor.

2018 yılının Mayıs ayında, bir çevre mahkemesi projenin yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Ardından, kâr amacı gütmeyen Şilili bir kurum, projenin yasaklanmasını talep etti. Şili anayasa mahkemesi bu talebi reddetti.

Son zamanlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle, Andes Iron, demir cevheri projesini ilerletebilmek için Dominga madeninin yakınında geliştirmeyi planladığı limandan vazgeçebileceğini kabul etti.