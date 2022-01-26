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AZA, Anglo American ve diğer şirketler maden atıklarının kullanımı için iş birliğine gitti

Çarşamba, 26 Ocak 2022 10:47:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili çelik üreticisi Aceros AZA, Anglo American ve diğer üreticiler Şili Çevre Bakanlığı ve kâr amacı gütmeyen ticaret birliği SOFOFA ile iş birliğine gittiklerini duyurdu.

Söz konusu şirketler, yaklaşık 8,6 milyon mt seviyesinde yer alan maden atıklarının sanayi sektörlerinde kullanılabilecek ürünlere dönüştürülmesini planlıyor.

AZA kurulan iş birliği sayesinde Şili sanayi sektörleri maden atıklarını başlıca hammaddelere dönüştürebilecek.

İş birliğine dahil olan diğer şirketler arasında ISA interval, Arauco, Colbún, Sodexo, Teck, Aguas Andinas, Antofagasta Minerals, Glencore, Aclara, Magotteaux, Ecometales, CMPC ve Elecmetal de yer alıyor.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Şili  |  benzer haberler »


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