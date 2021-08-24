Andes Iron demir cevheri limanı projesine yönelik CAP Group ile görüşüyor

Salı, 24 Ağustos 2021 10:25:29 (GMT+3) | Sao Paulo

2,5 milyar $ değerindeki demir cevheri projesi Dominga ile gündeme gelen Şilili bakır ve demir cevheri üreticisi Andes Iron’ın, demir cevheri limanına yönelik ortak girişim kurulması amacıyla Şilili madenci CAP Group ile görüşmeler yaptığı bildirildi.

Dominga’yı desteklemek amacıyla inşa edilmesi planlanan demir cevheri limanına yönelik CAP Group ile görüşmeler başlatıldı.

Andes Iron’ın Kurumsal İlişkiler Müdürü Francisco Villalon, “Ortak girişimin hayata geçirilmesine ilişkin bir karar olduğunu söyleyebiliriz,” dedi.

Villalon, ortak girişim kurulmasının Dominga projesinin maliyetlerini artırabileceğini ancak CAP Group’un aynı limanı kullanarak kendi faaliyetlerine destek sağlamasının, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçladığını ifade etti.

Birkaç ay önce, Antofagasta çevre hukuku mahkemesi, demir cevheri projesinin çevreye yapacağı etkinin yeniden değerlendirilmesi için bölgesel değerlendirme komisyonunun kurulmasına oy birliğiyle karar vermişti. Bu ayın başında ise Coquimbo Çevre Değerlendirme Komisyonu, projenin yeniden değerlendirmesine onay verdiğini duyurmuştu.

2,5 milyar $’lık proje, yıllık 12 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefliyor. Yerel çevre düzenleme kurumu SEA, 2017 yılının Mart ayında projeye ret veren ilk kurum olmuştu. Coquimbo Çevre Değerlendirme Komisyonu Dominga’yı yasaklamış, Bakanlar Kurulu da 2017 yılının Ağustos ayında, yasağın devam ettirilmesi yönünde karar almıştı.