Çinli yatırımcılar Dominga demir cevheri projesini mercek altına aldı

Perşembe, 14 Nisan 2022 10:18:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Çinli yatırımcıların Andes Iron’a ait Dominga demir cevheri projesini satın almayı düşündüğü bildirildi.

Andes Iron’ın sahipleri Délano ve Garcés ailelerinin Çinli yatırımcılarla görüşmelere başladığı ve isimleri paylaşılmayan yatırımcıların 2,5 milyar $ değerindeki yasaklı projeyi satın alabileceği belirtildi.

Antofagasta çevre hukuku mahkemesi yakın zaman önce projenin çevre üzerinde bırakacağı etkinin yeniden değerlendirilmesi için bölgesel değerlendirme komisyonunun kurulmasına oy birliğiyle karar vermişti. Coquimbo Çevre Değerlendirme Komisyonu geçtiğimiz yılın Ağustos ayının başında projenin yeniden değerlendirilmesine izin vermişti.

2,5 milyar $’lık proje yıllık 12 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefliyor. Yerel çevre düzenleme kurumu SEA, 2017 yılının Mart ayında projeye ret veren ilk kurum olmuştu. Coquimbo Çevre Değerlendirme Komisyonu Dominga’yı yasaklamış, Bakanlar Kurulu da 2017 yılının Ağustos ayında yasağın devam ettirilmesi yönünde karar almıştı.