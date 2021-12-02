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Andes Iron Dominga projesine devam edebilmek için limanından vazgeçmeye hazır

Perşembe, 02 Aralık 2021 10:32:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

2,5 milyar $ değerindeki demir cevheri projesi Dominga’yı hayata geçirmeyi hedefleyen bakır ve demir cevheri üreticisi Andes Iron, söz konusu projeye devam edebilmek amacıyla limanından vazgeçebileceğini söyledi.

Şirket, Dominga projesine devam edebilmek amacıyla limanını Şili hükümetine devredebileceğini, altyapısını paylaşabileceğini veya alternatif çözümler arayabileceğini; bu esnada da çevreyi koruyabileceğini belirtti.

Antofagasta çevre hukuku mahkemesi, bir süre önce, demir cevheri projesinin çevreye yapacağı etkinin yeniden değerlendirilmesi için bölgesel değerlendirme komisyonunun kurulmasına oy birliğiyle karar vermişti. Ağustos ayının başında, Coquimbo Çevre Değerlendirme Komisyonu, projenin yeniden değerlendirmesine onay verdiğini duyurmuştu. Yerel çevre düzenleme kurumu SEA, 2017 yılının Mart ayında projeye ret veren ilk kurum olmuştu. Ardından Coquimbo Çevre Değerlendirme Komisyonu Dominga’yı yasaklamış, Bakanlar Kurulu da 2017 yılının Ağustos ayında, yasağın devam ettirilmesi yönünde karar almıştı.

Dominga projesi ile yıllık 12 milyon mt demir cevheri üretilmesi hedefleniyor.


Etiketler: madencilik  hammaddeler  Güney Amerika  Şili  demir cevheri  |  benzer haberler »


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