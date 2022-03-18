Andes Iron demir cevheri projesi için anlaşma sağlayamadı

Cuma, 18 Mart 2022 11:45:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Andes Iron’ın multi milyar dolarlık demir cevheri projesine karşı çıkan çevre gruplarıyla yaptığı görüşmelerin başarısız olduğu belirtildi.

Şili mahkemesi anlaşmaya varılma şansının kalmadığını belirtti. 2,5 milyar $ değerindeki Dominga demir cevheri projesini hayata geçirmeyi hedefleyen bakır ve demir cevheri üreticisi Andes Iron, çevre gruplarının projeye karşı çıkmasının ardından söz konusu projeye devam edebilmek için limanından dahi vazgeçebileceğini açıklamıştı.

Şirket biyoçeşitliliği korumak amacıyla 400 milyon $ yaptırım yapabileceğini söylediyse de söz konusu öneri gruplarca reddedilmişti. Antofagasta çevre hukuku mahkemesi yakın zaman önce projenin çevre üzerinde bırakacağı etkinin yeniden değerlendirilmesi için bölgesel değerlendirme komisyonunun kurulmasına oy birliğiyle karar vermişti. 2,5 milyar $’lık proje yıllık 12 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefliyor.

Yerel çevre düzenleme kurumu SEA, 2017 yılının Mart ayında projeye ret veren ilk kurum olmuştu. Coquimbo Çevre Değerlendirme Komisyonu Dominga’yı yasaklamış, Bakanlar Kurulu da 2017 yılının Ağustos ayında yasağın devam ettirilmesi yönünde karar almıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Coquimbo Çevre Değerlendirme Komisyonu geçtiğimiz yılın Ağustos ayının başında projenin yeniden değerlendirilmesine izin vermişti.