Andes Iron demir cevheri projesinin yeniden başlatılması kararından memnun

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 14:18:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Bakır ve demir cevheri üreticisi Andes Iron, Şili’deki 2,5 milyar $ değerindeki Dominga demir cevheri projesine yönelik hükümetin aldığı karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Antofagasta çevre hukuku mahkemesi, projenin çevreye yapacağı etkinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla oy birliği ile karar almış, Coquimba Çevre Değerlendirme Komisyonu, bu ayın başında, projenin yeniden değerlendirilmesine onay vermişti.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Coquimba Çevre Değerlendirme Komisyonu, projenin çevre değerlendirmesinin 173. gününden sonra alınan kararların geçersiz olduğuna hükmetti. Bu sayede, durdurulmuş projeye yeniden başlanabileceğini belirtildi.

Andes Iron’ın Kurumsal İlişkiler Müdürü Francisco Villalon karara ilişkin, “Şili çevre hukuku mahkemesinin aldığı sağlam karar sayesinde, karşılaşmayı beklediğimiz teknik ve hukuki sıkıntılarda lehimize bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz,” yorumunu yaptı.

SteelOrbis’in önceden de bildirdiği üzere, söz konusu proje, yıllar içerisinde pek çok aksaklıkla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, projenin ilerleme kaydetmesini engelleyen tüm kararları temyize götürmüş, yıllık 12 milyon mt’a kadar üretim yapması amaçlanan projenin devam ettirilebilmesi için Dominga madeninin yakınlarında inşa edilmesi planlanan limandan dahi vazgeçebileceğini belirtmişti.