CAP Group’un peletleme birimi ile Port Guacolda II limanının askıya alınması milyon dolarlara mâl olacak

Perşembe, 04 Şubat 2021 10:54:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili madenci ve çelik üreticisi CAP Group’un bağlı kuruluşundaki belirli faaliyetlerin askıya alınması, şirkete haftalık milyon dolarlara mâl olabilir.

Şirket Şili Menkul Kıymetler Borsası’na, Grupo Empresarial Ultramar’ın bir parçası olan Axxintus ile bağlantılı işçilerin ve sendikaların üç adet CAP Group tesisine giden yolları kapattığını söyledi.

Şili merkezli banka Banchile, söz konusu yol kapatmalarının haftalık 15 milyon $’a mâl olabileceğini söyledi. Bu tahmin, CAP Group’un Port of Guacolda II limanı aracılığıyla ihraç edilen demir cevheri dahil olmak üzere önemli ürünlerin fiyatları da hesaba katılarak yapıldı.

CAP Group yolların kapatılması nedeniyle bağlı kuruluşu Compañía Minera del Pacífico S.A şirketine ait olan Huasco pelet birimini askıya almak zorunda kaldı. Söz konusu yol kapatmaları şirketin Port of Guacolda II limanını da etkiledi.