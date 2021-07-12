Siderperu ve NLMK Peru levha satışı için ticari ortaklık kurdu

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 10:29:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun bağlı kuruluşu Siderperu, NLMK’nin nitelikli çelik levhalarının satışı için NLMK Peru ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Siderperu’nun “ticari ortaklık” olarak nitelendirdiği anlaşmanın detayları ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Şirket, söz konusu ortaklığın, her iki şirketin de nitelikli çelik levha piyasasındaki payını artırmayı amaçladığını ifade etti.

Yapılan açıklamada, “Siderperu ve NLMK Peru, hem madencilik hem de sanayi sektörü için ürün portföyünü ve teknik çözümlerini genişletmeyi amaçlıyor,” sözlerine yer verildi.

NLMK And Milletler Topluluğu Ülke Müdürü Fernando Avendaño, NLMK’nin Quard olarak bilinen aşınma önleyici levhasını ve Quend adındaki nitelikli yapısal çelik levhasını Siderperu’nun satış kapasitesinden faydalanarak satışa sunacak.