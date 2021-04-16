Severstal’ın ham çelik üretimi birinci çeyrekte yükseldi, yerel satışların ikinci çeyrekte artması bekleniyor

Cuma, 16 Nisan 2021 15:41:03 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal geçtiğimiz yılın birinci çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın birinci çeyreğinde Severstal, bir önceki çeyreğe kıyasla %86,8 artışla 721 milyon $ net kâr bildirirken, aynı dönemde şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %28,8 artışla 2,22 milyar $ oldu. Şirketin satış gelirlerinde kaydedilen artış, artan çelik satış hacimlerini yansıtıyor.

Yılın birinci çeyreğinde Severstal’in AVFÖK’ü çeyreklik bazda %63,7 artışla 1,16 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ayrıca şirketin AVFÖK marjı %52,4 olarak söz konusu çeyrekte grubun küresel çelik sektöründe en yüksek AVFÖK marjına sahip olan şirket konumunu korudu.

Söz konusu çeyrekte, Severstal’ın ham çelik üretimi çeyreklik bazda %7 ve yıllık %4 artışla 2,96 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin birinci çeyrekteki pik demir üretimi ise, 3 No’lu yüksek fırının devreye alınmasının ardından bir önceki çeyreğe kıyasla %12 artışla 2,67 milyon mt oldu.

Bu yılın birinci çeyreğinde, Severstal’ın çelik satışları, artan üretim hacimleri ve önceki çeyrekte gerçekleştirilen kısa vadeli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %8 artışla 2,63 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirket, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde %35 oranında kaydedilen çelik ihracat sevkiyatlarındaki payını, artan talep nedeniyle birinci çeyrekte %52’ye yükseltti.

Şirket, Rusya’da inşaat sezonunun başlamasıyla yerel çelik satışlarının ikinci çeyrekte artmasını bekliyor.