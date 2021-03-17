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Severstal Peru’ya ilk geniş çaplı boru teslimatını gerçekleştirdi

Çarşamba, 17 Mart 2021 17:51:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, Peru’ya geniş çaplı boru tedarik ettiğini açıkladı. Bu teslimat, şirketin Güney Amerika’ya yaptığı ilk sevkiyat oldu.

Geniş çaplı borular, Severstal’ın Izhora boru tesisinde API 5L PSL 1 ile uyumlu olarak, X52 kalite, 762 mm çapında ve 9,53 mm et kalınlığında üretildi. Borular doğrudan St. Petersburg limanından Peru’nun güneyinde bulunan Ilo limanına gönderildi.

Severstal’in Enerji Şirketlerinden Sorumlu Satış Müdür Yardımcısı Maksim Starikov, “Severstal 2020 yılında geniş çaplı boru ihracatının coğrafi odağını önemli ölçüde genişletti. Güney Amerika bizim için yeni bir ihracat noktası, bu da Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki mevcut pazarlara ek olarak geniş çaplı boru ihracat coğrafyamızın büyümesi ve gelişmesini sağlıyor,” dedi. 


Etiketler: borular  BDT  Peru  Rusya  Severstal  boru  |  benzer haberler »


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