Severstal kalın sac üretimini artıracak

Rus çelik üreticisi Severstal, boru üretimine yönelik haddehanesinde 1 milyar RUB’un (10,39 milyon $) üzerinde yatırımla 100 mm üzeri kalınlıktaki saclar için düzleştirme makinesi kurduğunu duyurdu.

Söz konusu ekipman sayesinde şirket, makine mühendisliği sektöründeki müşterilerinin 100 mm üzeri kalınlıktaki sac talebini karşılayabilecek ve üretimini 2.000 mt artışla aylık 8.000 mt seviyesine çıkarabilecek. Öte yandan Severstal, düzleştirme faaliyetlerinde diğer şirketlere olan bağımlığını da bertaraf edebilecek.