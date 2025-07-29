Severstal atık çelik tonajını düşürmek için yeni teknoloji geliştiriyor

Rus çelik üreticisi Severstal bir proje yarışmasında yeni sac kesme teknolojisini tanıttı. Yenilikçi bir yazılım çözümü olan OmniCroy, gelişmiş algoritmalardan yararlanarak malzeme kullanımını optimize etmek ve üretim maliyetlerini azaltmak için sac kesme işlemlerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Otomatik kesme işlemleri için geliştirilen OmniCroy yılda 4.000 mt'a kadar çelik tasarrufu sağlayarak endüstriyel atıkları önemli ölçüde azaltacak ve genel üretim verimliliğini artıracak.

Maliyetlerde düşüş

İlk hesaplamalar yılda 7.245 mt çelik tüketen bir tesisin OmniCroy'u uygulayarak 282 milyon RUB’a varan malzeme tasarrufu sağlayabileceğini gösteriyor. Alınan bu verim kesme hassasiyetindeki %10'luk artışla doğrudan bağlantılı.

“Sistem, çelik atıklarını azaltarak ekonomik performansı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörler arasında ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir bir çözüm olarak da işlev görüyor,” ifadelerini kullanan Severstal tasarım merkezi başkanı Andrey Baranov'a göre şirket OmniCroy'u bir maliyet tasarruf aracından daha fazlası olarak görüyor.

Projenin geliştirilmesine 6-8 ay daha devam edilmesi planlanırken, teknolojinin kullanılacağı ilgili sektörler için işlevselliğin artırılması hedefleniyor.